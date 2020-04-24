港食卫局长称港府应对疫情非慢　而是较迟告知他人已采取行动

针对外界批评港府本次应对疫情动作不够迅速，香港食物及卫生局局长陈肇始认为，政府在应变上并不迟缓，只是没有第一时间通报政府已采取的行动。另外，她也表示，港府在防疫策略上不能完全放松，吁请民众接受新常态，但指出这次疫情将为医疗体系带来转机。

据香港电台网站报道，陈肇始回应外界批评政府本次应对疫情太慢时指出，抗疫表现应由市民评分，认为政府在应变上并非“慢了”，而是“慢了告知他人政府已进行的工作”。她承认在传讯工作上未必做得很好，没有将全盘计划向公众交代，认同有改善空间。

另外，她也称，政府实行限聚令等措施以来，民众大致合作，她明白公众“忍得很辛苦”，但疫情未受控，而海外也持续有爆发，因此强调政府在策略上要“有收有放”。陈肇始表示，不能见到确诊个案有回落便立即把现有限制社交距离措施完全放松，否则是“唔够稳阵”。

她指出，疫情未必短时间内受控，社会要接受目前的新常态，但这次疫情同时对医疗体系带来转机。她相信在两个十年医院计划下，有空间在不同医院增设隔离病房，她已要求医院管理局研究可否在新建医院加设更多隔离设施、或增建多一、两座类似玛嘉烈医院传染病中心的大楼。

医管局对此回应说，会在未来两个十年医院计划中，检视现有的隔离设施，并按需要作出相应的规划安排。在重建玛嘉烈医院计划中，也会参考世界各地医院传染病设施的最新设计，研究进一步优化现时传染病中心的设施及运作模式。