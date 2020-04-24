中国央行大幅缩量续做到期的定向中期借贷便利

在2019冠状病毒疫情及外围重重冲击背景下，中国对今日到期的定向中期借贷便利（TMLF）续做，但显著缩量，价格也下调至于中期借贷便利（MLF）利率持平，显示其重要性明显下降。

据彭博社报道，中国央行的消息，根据金融机构需求情况对当日到期的2674亿元（人民币，下同，约539亿新元）定向中期借贷便利（TMLF）进行了续做，金额为561亿元，操作利率降至2.95%。此外，今日无逆回购操作，据彭博计算，今日通过TMLF净回笼2113亿元。

TMLF最初创设时利率较同期MLF利率低15个基点，据悉是因为央行要根据金融机构对小微企业、民营企业贷款增长情况，来向其提供长期稳定资金来源。自2019年操作以来，基本上每季度会操作一次，但在去年四季度曾缺席。此次TMLF和MLF利差消失，20个基点的降幅也低于此前市场预期。

“公开市场操作（OMO）和MLF目前分别对应银行间市场和贷款市场报价利率（LPR）的定价，政策重要性上升，对于市场的影响力要大于TMLF操作本身。”华创证券分析师周冠南在昨日受访时称。

今年来公开市场逆回购利率和MLF利率已经调降了30个基点，市场此前就多期待此次TMLF利率也会相应从3.15%降至2.85%，续作规模或延续一季度的较到期量小幅缩减。

西太平洋银行策略师弗兰西斯（Frances Cheung） 此前接受采访时也认为，TMLF利率料会跟随调降，否则会令市场感到失望。同时，通过这一工具来提供低成本资金的作用正在下降。