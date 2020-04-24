上海将为在校师生每人每天提供一片口罩

中国上海市初三及高三学生将在下周一开学，该市今日（24日）发布开学指南，包括提出各学校需对在校师生每日提供一片口罩等要求。

据每日经济新闻报道，在上海市今日举行的新闻发布会上，市教委主任陆靖在回应学生返校安全的问题时指出，市教育系统疫情防控工作领导小组日前发布开学工作指南，对师生进出校门管理、晨检，健康巡查及日常消毒等各项防控措施及相关全员培训作出详细规定。

在此基础上，各级各类学校按照“一校一策”要求制定返校复学方案，全面落实复学各环节的防疫工作要求。

开学工作指南和相关要求中，对学校防控物资的储备和供应提出明确标准，如对在校师生按照每人每天一片的标准提供应急口罩；对食堂、宿舍、自习教室、洗手池及厕所等重点场所每日定时消毒；在校师生超过100人的学校必须在校门口配备热像式筛检仪，保障学生快速通行；所有学校都必须设置留观场所；教室门口放置洗手液，学生进教室前先洗手等。

接送学生的家长原则上不得入校，部分小学确需家长进校接孩子的，要制定专门预案，并向区教育局报备，区教育局要组织卫生、治安、交警等部门逐校进行现场指导，原则上进校接小孩家长一律核验身份（出入证和“绿码”）和检测体温，沿固定通道在固定区域等待，接完后对相关区域进行消毒。

对于用餐问题，中小学将因地制宜，采取食堂送餐、统一配餐、预约用餐、错峰用餐等各种方式，尽量避免集中就餐。高校和中职校将延长供餐时间，错峰、错时避免集中就餐，做好现场管控工作。食堂主要以套餐形式供餐，鼓励自备餐具打包、分散进食。食堂提供洗手点，方便师生员工用餐前洗手。