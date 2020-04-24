高雄气爆案二审大逆转：过失责任全在高雄市政府

2014年酿32人死亡的高雄气爆案，一审认定高雄市政府、厂商都有疏失，依业务过失致死罪重判12名被告。但全案二审今天（24日）上午出现大逆转，认定起因全为公务员对公共工程未严格把关、善尽职责，改依过失致死罪，判市府时任帮工程司赵建乔三年半、副工程司杨宗仁两年半、工程员邱炳文三年半；其余荣化、华运九被告全无罪。

据《联合报》报道，二审合议庭今宣判完，当场讲述简要理由，指出本件是四吋管线在排水箱涵完全悬空，未能阴极防蚀，20多年来遭水流、湿气锈蚀，因无法负荷馆内压力，形成四乘以七公分破洞，丙烯泄漏漫延累积，当晚11点56分才引爆，认定市府20多年前邱炳文、杨宗仁没按图施作，没注意4吋管穿越箱涵，赵建乔则为设计者、参与管线埋设及验收人员，却没亲自详实查验，三人都具“保证人”地位却未尽义务，负有过失。

二审认为，从最初埋设时公务员监工、初验时以致未能迁改管线，引爆”只是时间早晚问题”，其他厂商无从改变此结果，没有防止泄漏的方式，考量多数被害人获赔、市府灾后重建等，改判市府3人较轻。

这起全台史上最惨重的石化气爆事件发生于2014年7月31日深夜，华运帮荣化用地下管线输送丙烯时，因管线破洞导致丙烯泄漏多达四吨，引发连环爆炸；事后雄检出动12名检察官跟相关单位侦办，追出凯旋、二圣路口底下排水箱涵内的四吋丙烯管线破洞是肇事源头。

当时一审判市府赵建乔、杨宗仁、邱炳文皆四年10月徒刑；荣化李谋伟、王溪州、蔡永坚、李瑞麟、黄进铭、沈铭修判四年；华运仓储黄建发、陈佳亨、洪光林判四年半。