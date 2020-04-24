云南销毁近百吨金属超标大米 据称来自湖南

中国云南省近日查出一批近百吨重的金属超标大米，并公开销毁，工作人员称，这批大米购自湖南省益阳市，目前已协调湖南省相关部门展开调查。

据澎湃新闻报道，云南省昭通市镇雄县市场监督管理局日前发现一批不合格的米线，经溯源，工作人员在当地市场上查出99.42吨重金属超标的大米，并公开销毁。工作人员指出，食用这些大米，对人体有害。

工作人员也透露，这批大米购自湖南省益阳市，目前已协调湖南省相关部门展开调查。

对于流出的近百吨重金属超标的大米，昨日（23日）下午3时许，益阳市市场监督管理局办公室一名工作人员说，如果有移交到该部门，他们会按照程序办理，但办公室不负责处置案件，具体情况尚不清楚。

对于问题大米的具体产地、品牌、数量等更多信息，镇雄县市场监督管理局办公室前述工作人员此前未透露。镇雄县广播电视台微信公号“镇雄融媒体”21日公布的销毁视频显示，问题大米外包装上有 “益阳市XX米业”字样。

另据财新网报道，2017年5月至7月，湖南益阳一企业将1440.25吨本应用作饲料用途的镉严重超标稻谷所加工成的大米，销售到了口粮市场，流向贵州、广西、云南省昭通市、湖南省益阳市桃江县、湘潭市湘乡市等地。最终，十六人因此被判刑。