台经院下修台湾经济成长率至1.58% 预估第二季落底

受到2019冠状病毒疫情冲击，各机构纷纷调降台湾经济成长率，台湾经济研究院日前下修台湾经济成长率预估到1.58%，比起1月份的预估，下修幅度高达1.09个百分点。台经院院长张建一指出，虽第一季经济数据好，但预估第二季将落底，第三、四季才会缓慢复苏。

据《联合报》报道，台经院今日（24日）在记者会上指出，欧美疫情已渐趋缓，近期金融市场表现相对稳定，加上台湾防疫得宜，政府适时推出多项纾困方案，预料可减缓疫情对台湾经济下滑的冲击。该院预估，今年实质生产总值成长率为1.58%，较1月预测下修1.09个百分点。

台经院院长张建一表示，国际上有很多不确定，只能尽量掌握当地确定的部分，包含实际的经济数据，像台湾制造业出口、生产、消费等，3月数据目前看起来还好，预估第一季经济成长率维持正的没有问题，预估是1.8%上下。不过，第二季经济数据预计将不好，因此预估第二季的数据为0.3%，第三、四季会缓慢复苏，“我认为台湾经济第二季会落底，但其他国家哪一季落底不一定。”

张建一指出，这两天台湾立法院通过较弹性的纾困预算，第一次600亿元（新台币，下同，约28.5亿新币）纾困是针对大陆疫情，后来增加到2000亿元，未来可能再加2000亿元。他透露，昨天主计长说2000亿元对经济成长率约挹注0.9个百分点，考量台湾的低感染率、高储蓄率，除餐饮观光影响大，其他像制造业、5G、人工智能需求多，疫情导致居家上班对笔电与镜头需求增加，对于台湾资通讯产业表现会不错。

但张建一认为，四、五月数据看起来不乐观，经济部对批发零售餐饮，还有制造业的展望都在50之下。三月数据昨天出来，减少最多是燃油消费，因为油价大跌，但加油量没有减少，因疫情大家不敢搭大众运输工具，加上进口汽车零件调降关税，消费者与车商议价空间大，导致汽车销售不错，虽然1月燃油零售减少两成，但实质加油量反而变多，1到3月零售数据则小幅衰退，批发因出口增加7%，网购则增加非常多。

台经院景气预测中心主任孙明德表示，台经院这次下修幅度比台湾其他机构要大，下修超过一个百分点，但为何还可以保持在1.58%，主要是因为第一季经济数据没有想像中差。他指出，台湾出口是亚洲少数维持正成长；第二，第一季投资在进口资本设备还是正成长，特别是半导体相关产业，零售消费也持平。

针对国际货币基金组织下修台湾今年经济成长率至-4%，张建一也表示，去年IMF就没有看好过台湾，去年IMF一直下修到1.9%，当时台湾一致预估“保二”没有问题，后来去年下半年主计总处不断上修，最后是2.71%，“我们智库是最了解自己台湾经济状况，IMF预估今年全球经济成长是3，却预估台湾是负4，这可能吗？IMF的参考就好。”