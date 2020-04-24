彭博调查：中国今年经济增长率料低于2%

根据彭博对经济学家的最新调查，随着冠病大流行导致停工停产、全球需求崩溃，中国经济2020年增长率将低于2%。

据彭博社报道，本月接受调查的56位经济学家对2020年国内生产总值(GDP)增速的预估中值从3月份时的3.7%降至1.8%。中国经济在第一季度遭遇了历史性的萎缩，产值比去年同期下降了6.8%。

鉴于今年全球经济可能遭受大萧条以来的最严重下滑，中国将很难从第一季度的低迷中反弹。受访经济学家认为，第二季度经济仅会增长1.1%，然后在下半年有更强劲的反弹。

政府尚未设定其惯常的经济增速目标，日趋暗淡的前景令即将召开的中国全国人大代表大会尤为困难。

回答有关这一目标的问题的大多数受访者表示，要么将设为低于3%--去年的一半左右，要么干脆就不设了。

一季度经济增速大幅滑坡后 中国领导人软化实现增长目标重要性

调查结果显示，今年预算赤字与GDP之比目标将至少达到3.5%，高于2019年设定水平2.8%。根据同一项调查，2020年的所谓的扩增赤字与GDP之比可能会在10%-15%之间；该指标包含官方预算之外的常规支出项目。

为了缓和冠状病毒疫情的影响，中国可能会增加地方政府专项债的年度配额。大多数分析师预计，政府将发行3万亿元人民币（4240亿美元）至4万亿元人民币的债务，高于去年总额2.15万亿元人民币。

此外，回答了相关问题的经济学家有一半称，政府今年还可能发行1万亿元至2万亿元人民币的特别主权债券。