陈时中称台湾军舰至今未看见第二代传染 研判情况尚好

台湾连续四日新增病例都来自磐石舰，中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中对此表示，今日（24日）是事发第六天，未看到第二层感染，因此乐观研判情况是好。

据《联合报》报道，陈时中在会上说，努力这么久却突然发生军舰疫情，了解社会是痛苦的。不过，他说，今日是事发第六天，未看到第二层传染情况，乐观研判情况是好，对社区威胁仍在掌握中。

他强调，，接触者是无罪，接触者比社会更紧张，更需要心理支持，“才能让他心里平缓安静待在家中做好自主管理”。

“人在害怕孤独需要支持而非猎巫，猎巫没帮助。大家有同理心才能度过难关。”陈时中说，台湾已有12天本土无案件，如今突然发生敦睦舰队独立事件，才会引发社会对此不满，但事实不然，每个独立事件都有可能性。

陈时中说：“我们的态度就是准备好，为处理这些突发状况。”

指挥中心专家咨询小组召集人张上淳也在会上透露，磐石舰377人的检测由三间实验室执行，其中昆阳实验室连夜赶工已有初步结果，而由台湾大学实验室负责的磐石舰抗体检测也初步完成，重覆检测抗体是阴是阳，今天中午左右会重复检测完成。

另外，台湾中央研究院的抗体检测也在严谨进行中。张上淳说：“他们的结果还没完整出来，需要再互相比对部分，希望这一两天可以完整比对。”

台湾今日新增一起冠病确诊病例，为敦睦舰队磐石舰军人。截至目前，该群聚性事件已导致30人感染。