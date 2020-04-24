北京新任命两名副市长 一个月内形成“一正十副”格局

北京市今日（24日）任命杨晋柏、亓延军为北京市副市长，其中亓延军也被任命为公安局局长，形成“一正十副”格局。

据《新京报》报道，北京市十五届人大常委会今日第二十一次会议任命杨晋柏为北京市副市长；任命亓延军为北京市副市长、公安局局长；免去王小洪北京市公安局局长职务。

此前的3月27日，崔述强被任命为北京市副市长。不足一个月，北京任命了三名副市长，形成“一正十副”格局。

杨晋柏被任命为北京市副市长前，担任广西壮族自治区人民政府副主席，兼任北部湾经济区规划建设管理办公室主任。1973年4月出生的杨晋柏，在14岁就考入西安交通大学少年班，在电力系统及其自动化专业学习，1991年本科毕业后，又在同一专业读了三年硕士。1994年硕士毕业后参加工作，当时才21岁。

参加工作后，杨晋柏长期在电力系统工作，与他所学专业对口。杨晋柏入职于中国南方电网（或其前身）电力调度通信中心，从科员一直做到了总工程师，副主任；2010年，他被任命为南方电网贵州电网公司党组书记、副总经理，2012年任贵州电网公司董事、总经理；2013年任南方电网战略策划部主任，2014年任南方电网副总经理；2017年，升任国家电网公司副总经理。

杨晋柏在2018年被任命为广西壮族自治区副主席，45岁的他是当时所有省部级干部中最年轻的。

56岁的亓延军则是消防出身，作为新的公安局局长，亓延军的前两任傅政华和王小洪都先后任公安部副部长，同时兼任北京市公安局局长。

公开简历显示，1964年10月生的亓延军是山东莱芜人，1984年参加工作，毕业自山东省建筑工程学院工业与民用建筑专业大学，为在职研究生（中国科学技术大学安全科学与工程专业）、工学博士、高级工程师。

他曾任山东省潍坊市公安消防支队支队长，山东省消防总队防火监督部部长、副总队长，河南省消防总队总队长，公安部消防局防火监督处处长、副局长。亓延军在2016年5月任北京市公安局消防局局长、市公安消防总队长。

北京市公安局党委班子2017年6月迎来五名新成员，亓延军就是其中之一，他被任命为市公安局党委委员。2019年1月，被任命为北京市公安局党委副书记、副局长。2019年4月任北京市公安局党委副书记、常务副局长。

刚刚卸任北京市公安局局长的王小洪，目前任中共十九届中央委员，公安部党委副书记、分管日常工作的副部长、督察长。2015年，王小洪由河南省副省长、公安厅厅长调任北京市副市长、公安局局长；2016年5月，他又被任命为公安部副部长，同时兼任了北京市副市长、公安局局长。

王小洪在2018年1月，北京市十五届人大一次会议选举后，就不再担任北京市副市长，但据公安部官网简历显示，他一直任北京市政府党组成员、市公安局党委书记、局长。

此次杨晋柏、亓延军被任命为副市长之后，北京市政府领导班子形成“一正十副”格局，其他八名副市长分别是崔述强、殷勇、张建东、隋振江、卢彦、杨斌、王红、张家明。2018年1月，中国央行副行长殷勇空降北京副市长之后，北京市政府也曾短暂出现过“一正十副”，但当月月底，市十五届人大一次会议举行选举，市政府领导班子恢复“一正九副”。