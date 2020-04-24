疫情发生至今 中欧班列累计发运防疫物资1440吨

中国外交部今日（24日）介绍，疫情发生后，中欧班列为欧洲国家及时获得医疗物资和生活必需品搭建了绿色通道，至今已已累计发运防疫物资4万8000件，共计1440吨，送达意大利、德国、西班牙、捷克、波兰、匈牙利、荷兰、立陶宛等多国。

据澎湃新闻报道，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会时介绍，相比空运和海运，国际铁路联运分段运输具有人员检疫限制相对较少、运行相对安全稳定的优势，而2019冠状病毒疾病疫情的发生进一步凸显了这些优势。今年一季度，中欧班列共开行1941列，发运货物17万4000标箱、同比分别增长15%和18%。耿爽指，中欧班列在4月份延续增长势头。

耿爽更说，疫情发生后，中欧班列充分发挥“脉动”效应，为欧洲国家及时获得医疗物资和生活必需品搭建了绿色通道，有力、高效地促进了中欧及沿线国家抗疫合作。至今，中欧班列已累计发运防疫物资4万8000件，共计1440吨，送达意大利、德国、西班牙、捷克、波兰、匈牙利、荷兰、立陶宛等多国，并以这些国家为节点分拨到更多欧洲国家。

另外，疫情导致全球物流不畅，全球贸易出现萎缩。在此背景下，耿爽指出，中欧班列的常态化稳定运行有助于货物和服务的跨境流动和企业复工复产，降低疫情对中欧产业链、供应链合作带来的冲击和影响。