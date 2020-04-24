《柳叶刀》文章称中国确诊数或是官方统计的四倍

医学期刊《柳叶刀》刊登的一项研究称，中国的冠状病毒确诊人数可能是官方统计数字的四倍。

据彭博社报道，研究指出，如果整个疫情期间都把“临床诊断”纳入统计，那么截至2月20日中国的感染病例将是23.2万，而中国国家卫健委当时公布的数字是55,508例。

随着疫情的进展，收集到更多信息，以及检测手段的完善和增加，诊断标准也可能发生显著变化。该研究的作者称，在1月15日至3月3日期间，中国国家卫健委一共发布了七版新冠肺炎诊疗标准，在估算增长率时应当对这些变化加以考虑。

在更改统计方法，将CT影像结果也作为与核酸检测同样的诊断标准后，中国曾单日增加近1.5万例确诊病例。之前，核酸检测试剂盒短缺时，通过CT扫描发现有肺炎样症状的患者，如果没有经过核酸检测，则不会被纳入确诊病例。

Tim K Tsang牵头的科学家在4月21发表的这项研究中称：“对病例的定义最初很狭窄，之后随着对病毒认识的增加而不断扩大，使得更多病例被发现，特别是那些轻症病例以及与武汉没有流行病学联系的病例，” 研究指出，截至2月20日中国估计有23.2万病例，其中12.7万在去年12月首先发现病原体的武汉市。

Tsang和其他科学家写道：“如果不考虑病例定义的变化，那么使用疫情曲线对关键流行病学参数进行估算就可能会产生偏差。”

不过研究指出，1月23日开始武汉封城，整个湖北省的封锁措施在抑制病例增长方面非常有效。研究称，封锁之前，92％的病例未被发现。