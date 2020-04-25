山东青岛山火复燃 附近居民已疏散

山东青岛市黄岛区小珠山发生山林火警，暂无人员伤亡报告，附近居民已经疏散，过火面积及起火原因正在核查。

综合新华社和澎湃新闻报道，当地小珠山在4月23日下午发生山林火警，火情在得到控制后24日又复燃，目前火情仍在蔓延。

青岛市黄岛区委宣传部通报，4月23日14时30分左右，黄岛区灵山卫街道崮上村东侧、小珠山西麓发生山林火警，当地调动1000余名救火人员、两架消防飞机、70余辆消防车参与扑救。火情于24日清晨得到有效控制，但24日中午小珠山一高峰处发生复燃，人员很难上去，只能依靠直升机取水扑救，山林火情持续蔓延。

目前火情仍持续蔓延，当地正组织全力扑救，并增派救援力量，附近居民已疏散，暂无人员伤亡报告。过火面积正在核实中。

青岛市西海岸新区黄岛区社会治理中心一名工作人员昨晚称，相关部门已经开始组织居民撤离。

家住黄岛区青岛小镇的王先生昨晚说，自家小区位于小珠山附近，前天下午物业曾警告业主注意山火情况。由于近期青岛风较大，山火在昨天上午复燃。昨天中午12点半，小区物业发微信通知业主并挨家挨户敲门组织业主撤离。

王先生提供的一段中午时分拍摄的现场画面显示，现场浓烟弥漫，肉眼可见两处明火。

另一名家住青岛小镇三期的居民杨先生说，靠山的居民区下午已经停电，自己家住山脚下，由于家人担心被烟呛到，目前已撤离到安全的地方。