北京患流感戴口罩正式写入法规

北京市人大常委会会议昨天（24日）通过了《北京市文明行为促进条例》，在重点治理随地吐痰、便溺等不文明行为的同时，患流感戴口罩、“一米线”、公筷公勺和分餐制等也被纳入条例。

据北京日报客户端报道，条例将于2020年6月1日施行，通过规定文明行为的定义，将文明行为聚焦在公共领域的涉他行为，根据宪法精神，强调“行使个人权利不干扰他人”。

条例规定了正面倡导的九个领域的具体行为规范，包括维护公共场所卫生、排队礼让、光盘行动、绿色出行等。同时，立法工作专班充分吸纳前期调查结果，对与首都城市形象不相符、群众反映强烈、亟需治理的问题进行精准画像，明确了公共卫生、公共场所秩序、交通出行、社区生活、旅游、网络电信等重点治理的六个领域的不文明行为，包括随地吐痰、乱扔垃圾、高空抛物、噪声扰民、电动车楼道充电等。

在维护公共卫生方面，条例明确，在公共场所咳嗽、打喷嚏时要遮掩口鼻，患有流行性感冒等传染性呼吸道疾病时要佩戴口罩。传染病患者应配合相关检验、隔离治疗等措施，如实提供有关情况。不非法食用、买卖野生动物及其制品。

提醒公众保持适当距离的“一米线”也被写入法规。条例明确，公共场所经营管理单位应当按照有关规定配备爱心座椅、轮椅、母婴室、自动体外除颤仪等便民设施，设置“一米线”等文明引导标识，保持环境整洁卫生，维护良好秩序。

文明就餐方面，条例提出要适量点餐、践行“光盘行动”。同时，餐饮服务企业应当配备公筷公勺，有条件的推行分餐制，引导消费者文明健康就餐。

对于地铁上的手机外放声音等不文明行为，条例提出，在公共场所和公共交通工具内应控制手机及其他电子设备音量。不在地铁、轻轨等城市轨道交通的列车内进食。

对于不文明行为的惩治，条例提出，拒不改正或者多次违反的，有关行政执法部门可以在法律、法规规定的行政处罚幅度范围内从重处罚。