中国豪华车价格下探 进口车或临断供风险

中国媒体记者在北京、上海、广州的豪华车市场调查发现，第一梯队的豪华车价格普遍面临下滑，且因中国国外工厂停工，部分豪车的进口量降低，库存减少。

据《中国经营报》报道，受疫情影响，以宝马、奔驰、奥迪（BBA）为第一梯队的豪华车普遍面临下滑，数据显示，2月中国乘用车销量仅为25.2万台，同比下滑78.5%的环境下，豪华车品牌也出现了77.1%的同比巨降，而3月豪华车同比去年增速下降20%。

售卖豪华车品牌的经销商普遍面临着压力，记者走访发现，为了抓住疫情之后的客流“小高峰”，不少豪华品牌新上市的车出现了罕见的九折优惠，同时，入门级豪华车已经下探至20万元（人民币，下同，4.02万新元）以下。

有业内人士透露，豪华品牌价格的不断下探是市场自由竞争激烈的结果，各个品牌都在拉长产品线以扩大市场份额。所以豪华品牌的格局正在不断重塑，价格上进行豪华车的定位正在模糊，未来技术等产品力才会起到决定性的因素。

另外，部分进口车本身库存就不多，再加之国外的工厂停工，所以现车较少。上海某奔驰4S店中，S级车已经断货，受疫情影响现车到店时间不能确认。

在价格下探的情况下，BBA价格优势也正体现在销量“成绩单”上，目前豪华车的市场份额也正在进一步扩大。

在具体车型方面，奔驰E级、奥迪A6L和宝马5系3月份销量均破万台，三款车型的销量之和达36260台，市场份额为84.8%；如果再加上宝马5系新能源车型，“德系三强”在C级车市场的份额则高达89.7%。

中南政法大学数字经济研究院执行院长盘和林分析，豪华车市场份额扩大的原因，第一，中国的中产阶层这几年一直在壮大队伍，改善性需求以及炫耀式消费正在逐渐显现。第二，由于进口税率不断调低，豪华车价格近几年下降的幅度比较大，再加上近期豪华品牌优惠促销力度较大的情况之下，对不少中高层消费者来说极具有诱惑力。第三，疫情之下，有豪车车购买力的消费者也往往更重视安全性，汽车具有更好的私密性，也会促使不少这部分消费者购买。

汽车分析师张翔则认为，豪华品牌以价换量的方式不可避免会伤害到品牌的定位，但也是无奈之举。现在各个品牌都在拉长产品的战线，自主品牌通过营销等方式进入到高端车的价格行列中，还有特斯拉的竞争，如果豪华品牌的价格不下沉的话，对它的市场销量势必有很严重的影响。