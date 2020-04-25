中国网信办点名批评“多国渴望回归”文章 关停逾18000营销账号

中国国家互联网信息办公室说，自3月份以来，官方已经删除了涉及恶意营销的6000多篇文章，关停18576个账户，将开展“专项整治行动”，继续严厉打击网络恶意营销账号。

据观察者网报道，国家互联网信息办公室微信公号“网信中国”4月24日宣布，今年3月以来，多个网络账号炒作“疫情之下的某国：店铺关门歇业，华商太难了”“多国渴望回归中国”“钟南山：5月疫情将全面爆发”等“标题党”文章，散布虚假信息，造成极为恶劣的社会影响。

针对这些问题，国家网信办有关负责人表示，部分网络账号为获取流量和广告进行恶意营销，有的无中生有造热点，引发社会恐慌；有的冒用权威人士名义，发布谣言误导公众；有的炮制耸人听闻标题，引发群体焦虑和不安；有的恶意篡改党史国史，鼓吹历史虚无；有的诋毁抹黑英雄烈士，消解主流价值观。这些恶意营销行为扰乱了正常网络传播秩序，损害了广大网民利益，应该予以坚决打击。

该负责人还表示，最近北京、上海、广东等地网信部门要求腾讯、新浪、今日头条、网易、趣头条等网站平台主动开展自查自纠，全面排查平台内网络账号恶意营销问题。据初步统计，已清理相关文章6126篇，关停账号18576个。

即日起，国家网信办将组织各地网信部门开展为期两个月的网络恶意营销账号专项整治行动，对问题严重、影响恶劣的网站平台等严肃处置。