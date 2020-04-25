美议员建议发展中国家公布对中国的债务

美国16位共和党参议员提议，美国必须要求发展中国家公布对中国的债务和其他法律义务，以此作为任何未来债务重组方案和国际援助计划的一部分。

据美国职业报道，参议院银行委员会主席克拉珀（Mike Crapo）、参议院财经委员会主席格拉斯利（Chuck Grassley）和另外14名参议员在一封致美国政府的信中说，美国应该支持因疫情大流行，商品价格下降以及美元升值而遭受重创的贫穷国家的债务重组。

路透社此前报道，他们看过这封4月22日写给美国财政部长姆努钦和国务卿蓬佩奥的信。议员们在信中说，任何金融协议都应该要求这些国家公布他们参与一带一路基础设施倡议中积欠中国的债务和其他法律义务。

信函指出，中国机构还应同意在没有政治交换的情况下，重新谈判发展中国家所欠的债务。信函说：“少了这一点，美国和其他西方纳税人实质上是在救助中国的金融机构，助长中国的债务陷阱外交。”

国际货币基金组织上星期预测，疫情大流行将导致全球经济收缩3%。这次疫情危机尤其重创发展中国家和新兴市场，引发了人们对一旦危机消退就会出现一波重大债务重组的担忧。

全球主要的20个经济体，包括中国，以及巴黎俱乐部债权人成员国上星期同意在年底之前暂停世界上最贫穷国家偿还官方双边债务，私人债权人在自愿的基础上支持这项措施。1

但是专家们说，鉴于疫情大流行引发的严重经济状况，可能需要更重大的举措，包括债务重组和减免。

联合国贸发会星期四（4月23日）呼吁取消发展中国家积欠的万亿美元（1.42万亿新元）的债务。

联合国估计，在2021年底之前，发展中国家需要偿还或再融资的债务高达2.7万亿美元，这还不包括为抗击新冠病毒疫情，减轻经济受到的影响所需的数十亿美元的额外贷款。

发展中国家的大多数债务由中国持有。中国在过去几十年中加大了在非洲和其他发展中地区的公共和民间借贷。据报道，这些贷款通常有比西方借贷人更严苛的偿还条款和更高的利息。