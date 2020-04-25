台媒接投诉指陆军发现疑似冠病症状官兵 上层怕事态扩大不愿呈报

台湾媒体接获陆军步兵训练指挥部官兵投诉，指挥部两名官兵因支援载运磐石军舰冠病确诊官兵，怀疑有冠病症状，已住院治疗。但是指挥所医务所主任为防止事态扩大，不愿意向上呈报。

据联合报报道，投诉内容指出，指挥部两名中尉医官被同事建议将病情通报中央疫情指挥中心并立即就医筛检，但指挥部医务主管疑因担心事态扩大，已先通报支援海军的官兵一切正常，从而隐匿疫情。其中一名医官看不下去，在同事群写“部队日志贴”，但贴文不久后被删除。

投诉内容透露，该名医官在贴文写道，指挥部有两名官兵奉派支援运送磐石军舰人员，不久出现不明原因腹泻，已符合冠病疑似个案就医筛检条件，但他们没有依防疫规定即刻居家检疫，反而先回指挥部还接触“参谋长”。

该名医官还说，前天（23日）发现三名支援磐石舰人员的官兵当中有两人不约而同出现腹泻症状， 强烈建议官兵通报台湾中央疫情指挥中心，并就医进行病毒筛检，不料两名医官向指挥所医务所主任报告，主任却以没有发烧等症状，不愿意向上呈报。

对此，台湾陆军司令部公共事务组表示，事发当天两名官兵出现腹泻症状，已经送相关医院隔离治疗中，也采检体送验确认有无感染中，并无所谓隐匿不报的状况，相关情况正待台湾中央流行疫情指挥中心证实。

