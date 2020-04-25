中国央行报告：城镇居民家庭住房拥有率达96%

中国人民银行周五发布调查报告称，中国城镇居民家庭资产配置高度集中于房产，占比近七成，住房拥有率达到96%；金融资产占比较低，仅略超两成，但金融资产负债率相对较高，为44.6%，其中，刚需型房贷家庭的债务风险突出。

据路透社报道，央行调查统计司城镇居民家庭资产负债调查课题组发表在《中国金融》杂志微信公众号的报告指出，需关注家庭金融资产负债率较高，存在一定流动性风险；以及部分家庭债务风险相对较高。

调查显示，中国城镇居民家庭金融资产负债率为44.6%，其中，有负债家庭的金融资产负债率均值为85.3%，中位数为117.3%，半数以上的家庭金融资产负债率超过了100%。可见，居民资产负债率虽整体稳健，但是资产流动性较差，存在一定的流动性风险。

报告指出，城镇居民家庭户均总资产317.9万元（人民币，下同，63.96万新元），资产分布分化明显；家庭资产以实物资产为主，住房占比近七成，住房拥有率达到96%；金融资产占比较低，仅为20.4%，居民家庭更偏好无风险金融资产。

城镇居民家庭负债参与率高，为56.5%，负债集中化现象明显，负债最高20%家庭承担总样本家庭债务的61.4%；家庭负债结构相对单一，负债来源以银行贷款为主，房贷是家庭负债的主要构成，占家庭总负债的75.9%。

报告指出，刚需型房贷家庭的债务风险突出。受调查家庭中，43.4%的家庭有住房贷款。有房贷家庭的资产负债率、金融资产负债率和月偿债收入比分别为16.5%、101.5%和29.0%，债务风险明显高于平均水平。

其中刚需型房贷家庭的债务风险尤其突出，这三项指标分别为24.2%、151.3%和33.0%，均为所有群体中的最高值。相比之下，投资型房贷家庭的债务风险要小得多，其三项指标仅略高于平均水平。

报告称，部分低资产家庭资不抵债，违约风险高。受调查家庭中，总资产低于10万元的共有792户，这些家庭的资产负债率为30.7%，远高于其他家庭，其中有106户家庭的资产负债率超过了100%。

中青年群体负债压力较大，债务风险相对较高。户主年龄在26-35岁的居民家庭债务参与率、户均债务规模、资产负债率、债务收入比都要高于其他家庭。

此外，老年群体投资银行理财、资管、信托等金融产品较多，风险较大。调查显示，户主年龄为65岁及以上居民家庭投资银行理财、资管、信托产品的均值为23.9万元，是总体平均水平的1.4倍，占其家庭金融资产的比重为34.8%，远高于其他年龄段水平。

调研发现，尽管资管新规出台后理财产品不再保本，部分银行代理销售的第三方投资理财产品风险较高，但仍有不少居民认为在银行购买理财产品本金不会损失，实际投资风险与居民投资安全性预期存在较大差距。

该报告为中国央行于2019年10月中下旬在全国30个省对3万余户城镇居民家庭开展的资产负债情况调查。央行称，从当前掌握的资料看，这是中国关于城镇居民资产负债情况最为完整、详实的调查之一。