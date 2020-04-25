哈尔滨聚集性疫情感染链再延长 已致83人感染

中国黑龙江省哈尔滨市冠病感染者再增两例。

据澎湃新闻报道，自4月9日至昨日（24日），涉及此次聚集性疫情的感染者总数已达83例。

黑龙江省卫健委通报，4月24日黑龙江省省内新增确诊病例一例，新增本土无症状感染者一例，均为哈尔滨市报告。

根据通报，新增的两例感染者均为在哈尔滨市第二医院确诊病例密切接触者，均为纳入集中医学观察之中进一步排查出来的。

据统计，4月9日至4月24日，黑龙江哈尔滨市累计报告确诊病例59例；黑龙江大庆市、辽宁省抚顺市、内蒙古自治区鄂温克旗三地各报告确诊病例一例。其中包含多名哈尔滨市第二医院和哈尔滨医科大学附属第一医院的患者、患者家属及医护人员。

此次疫情已出现“跨省传播”：4月16日辽宁省抚顺市新增的一例确诊病例，该名患者为与哈尔滨87岁确诊病例陈某君同时期在哈医大一院住院的患者之女；4月20日，内蒙古自治区卫健委通报了一例哈尔滨市传入呼伦贝尔市鄂温克旗的新增确诊病例。

新华社4月16日报道，3月29日的一场聚餐初步被认为是造成这次“链式”传播的关键节点。当日，哈尔滨87岁的陈某君一家与本地确诊病例郭某、无症状感染者王某等多位朋友共同聚餐，后来陈某君及其两个儿子相继确诊，由此病毒进一步蔓延。

经梳理发现，87岁的陈某君4月10日诊断为确诊病例后，其四名子女陆续确诊。陈某君4月2日至4月9日曾先后在市二院和哈医大一院住院，其同病区病友或病友家属之后也相继感染。

截至4月24日24时，在哈尔滨发生聚集性疫情已导致至少62人确诊新冠肺炎、21人成为无症状感染者。