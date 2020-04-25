主导和台断交的基里巴斯执政党落败 外交政策或有变

去年主导与台湾断交、转与中国大陆建交的基里巴斯（Kiribati）执政党，在选举中落败成为国会少数党，引发基里巴斯可能因此与台湾复交的猜测。

据《自由时报》报道，台湾外交部表示，将持续秉持中立原则，密切观察基里巴斯新政府的外交政策走向。

台湾外交部发言人欧江安表示，台湾2003至2019年与基里巴斯共和国维持外交关系，期间台湾秉持对邦谊的重视，在基础建设、农渔技术、医疗卫生、人力资源、洁净能源等领域，对基里巴斯鼎力协助，各项合作计划成果斐然。

欧江安说，基里巴斯总统马茂（Taneti Maamau）所领导政府2019年9月骤然与台湾断交，此决定其实违反民主法治程序，更不符合当地民众期待，因此引起各界严厉批评声浪，马茂率领的执政党内部也分裂，最终失去国会多数席次。

基里巴斯22日完成国会大选，基里巴斯执政党与盟友在22日举行的国会选举第二轮投票只拿下22席；基里巴斯国会共45席，执政党原本握有31席。

其余23个席次则分属两个在野党，其中一党已表明要与台湾复交，而另一党则是当时因为反对与台断交，而自执政党出走。

自执政党出走、另立新政党的裴班努（Banuera Berina），预料对处理中国大陆相关事务和中方贷款将更保留，他与马茂预料6月将在总统选举对决。