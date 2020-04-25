中国日快递量逾2亿件 基本恢复疫情前水平

中国国务院联防联控机制就电子商务促进消费和助力经济提质升级工作情况在今日（25日）举行发布会。国家邮政局市场监管司副司长边作栋介绍，中国现在每天快递量已经超过2亿件，基本恢复到疫情前的正常水平。

据《新京报》报道，边作栋介绍，目前快递业所支撑的实物商品网络零售额已经占到社会消费品零售总额的五分之一，说明快递与电商的协同发展取得了巨大进步。在疫情防控和复工复产过程中，快递更是充当了满足百姓生活必需品网购需求和支撑电商复工复产的重要角色。

边作栋说，“但是我们也看到，电商与快递物流的协同发展还存在着一些问题，比如服务农村电商发展、快递包装治理、数据互联互通等。”

下一步，国家邮政局重点推进智能快件箱、快递末端公共服务平台以及仓递一体化这三个新业态的发展。

中国还力争用三年时间基本实现村村通快递。

边作栋介绍，农村的快递物流服务是农村经济流通循环体系的重要组成部分，现在全国已有96.6%的乡镇设立了快递服务网点。

今年一季度，即使受到了疫情影响，农村地区收投的快件量依然超过了30亿件，支撑工业品下乡和农产品进城超过2000亿元（人民币，402.37亿新元）。

但农村的快递服务还存在着服务成本偏高、村级覆盖率偏低、还有服务不到位等一些问题。

边作栋介绍，目前已经提出了六种快递进村的方式，包括快递企业在农村自设网点、快递企业抱团共建网点、快递企业与邮政企业合作、快递企业与农村客运班车客运站合作、快递企业与供销社和电商平台合作、快递企业与第三方独立平台合作，目的是构建形成农村快递物流生态圈。