新疆天山雪豹成中国足球首个降薪队伍

受疫情影响，全球各大体育联赛陷入停摆，多家足球俱乐部与球员达成降薪协议。中甲新疆天山雪豹足球俱乐部25日宣布与球员、教练员就降薪方案达成一致，成为中国首个降薪的球队。目前，疫情期间的薪资方案已开始执行。

据观察者网报道，天山雪豹俱乐部方面介绍，此前俱乐部已召集部分球员、教练代表，就在疫情之下俱乐部如何渡过难关进行座谈，最终与本土球员达成降薪方案。24日，俱乐部与外方教练组、外援再次进行协商，并确定降薪方案。降薪方案将根据球员与教练员的月薪标准进行阶梯式调整，工资降幅从10%至50%不等，降薪周期从2020年3月起，至2020赛季中甲联赛正式开始时。

“俱乐部为我们提供了最好的职业平台，我们支持和尊重俱乐部的决定，愿意与俱乐部共同面对困难。”新疆天山雪豹队长艾尔帕提·米吉提说。此外，球队西班牙籍主帅费尔南多也鼓励全队与俱乐部共克时艰。

“降薪虽然对于缓解俱乐部的压力来说是杯水车薪，但我看到了大家和俱乐部共存亡的精神，这是我们在逆境中生存的资本。”新疆天山雪豹足球俱乐部董事长孙爱军表示，“在联赛开始前，球员、教练员如因降薪遇到困难，可以与俱乐部沟通，我们一定会根据实际情况帮助球员和教练员解决。”

作为新疆本土唯一的职业足球俱乐部，天山雪豹投资方君泰集团资金实力并不雄厚。2014年西迁新疆以来，球队也以小成本投入著称，连年投入在中甲联赛位列末流。尽管如此，天山雪豹依旧在青训领域不断发力，先后向各级国字号球队输送出阿不都海米提、迪力木拉提等多名新星。按计划，新疆天山雪豹一线队近期将集中进行训练，尽快集结备战。