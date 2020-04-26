印度疫情增温 台湾5月4日派专机撤侨

印度疫情严重，短短一个月确诊病例从千例增加到今天的2万5000多例；孟加拉则有近5000个确诊病例。因此台湾外交部与驻印度代表处安排下，与世界台湾商会联合总会等台商组织协商后，决定租用华航专机于5月4日晚间7时在新德里搭载南亚的台商与台侨返台。

据联合新闻网报道，初步统计显示印度、孟加拉等地共200多名台湾人表达搭乘华航专机回台的意愿。

但部分已表达意愿的台商和台侨后来又考量前往新德里的交通有困难，或者还有其他考量，因而放弃搭乘专机。驻印度代表处今天（26日）将再度展开搭机意愿调查，明天截止，预计27日向华航做最后确认并估算专机票价，开始接受订位。

由于专机是使用者付费，所以票价将根据搭乘人数的多寡来分摊。

印度幅员辽阔，许多居住在加尔各答、孟买等其他城市的台商和台侨虽想搭乘专机，却遇到印度全国封锁，国内航班停摆。若搭车前往新德里，往往需要数天才能抵达。除沿路会遭警察盘查外，还增加感染冠病风险，因而部分台商和台侨暂时放弃搭乘专机。

在听取台商意见及多方协商后，驻印度代表处今天发函给孟加拉和印度各地的台湾商会和台侨组织表示，在驻印度代表处协调安排下，世界台湾商会联合总会名誉总会长刘双全、前总会长黄正胜及孟加拉台湾商会协商后，决定租用华航专机于5月4日晚间7时，从新德里英蒂拉·甘地国际机场（Indira GandhiInternational Airport）搭载南亚的台商和台湾侨胞回台。

官员透露，华航撤侨专机订于印度结束全国封锁后的隔天启航，就是考量报载印度国内航班预计5月4日复航，可解决印度其他城市台湾人无法搭印度国内航班到新德里的问题。

驻印度代表处官员呼吁，如果想搭乘5月4日的华航专机，应及早筹划前往新德里的交通方式。

此外，孟加拉台湾商会有20多人已决定从孟加拉包机前往新德里，以搭乘华航专机回台。由于两国的病毒筛检率仍然较低，不利疫情防控，因而旅居两国的部分台湾人希望搭专机返台。