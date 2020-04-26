湖北5G网络建设全面复工 年底建成5万个基站

饱受疫情冲击的湖北省近期开始逐步恢复正常生产与生活，该省的5G基站建设也全面复工，预计今年将建设完成5万个5G基站，实现5G网络武汉市城区室外全覆盖、市州中心城区室外连续覆盖。

据《湖北日报》报道，今年湖北全省不含广电网络的5G计划投资总额约64.4亿元（人民币，下同，约13亿新元），计划新建5万个5G基站，包括5G宏站1.9万个，微站和皮站共计3.1万个，届时将实现5G网络武汉市城区室外全覆盖，其他市州中心城区室外连续覆盖、县城及乡镇有重点覆盖、重点场景室内覆盖，省内机场、大型高铁站、部分5A景区等重点场所全覆盖。

根据发射功率及覆盖面积不同，5G基站从大到小分为宏基站、微基站、皮基站等。

据湖北省通信管理局相关负责人介绍，该省5G宏基站主要由湖北铁塔公司承建，湖北电信、湖北移动、湖北联通三家运营商共享。目前湖北铁塔省市分公司已全面复工复产，自有员工与合作单位员工共计7000余人，返岗复工比例达到100%，返岗复工人员全面满足各项建设维护服务工作需要。根据计划，6月底，湖北铁塔公司将向三家运营商交付50%的站点，9月底前实现100%站点完工交付。

截至目前湖北省已建成5400个宏基站，7600个微基站，一共开通4000多个5G宏站和微站。