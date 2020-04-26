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大陆连续11日无新增病亡

发布 / 2020年4月26日 9:03 AM

据中国国家卫健委数据，大陆已连续11日无新增病亡病例。图为4月12日北京协和医院医疗队队员与武汉同济医院医务人员共同将中法新城院区C9病区最后一名冠病危重症患者转往武汉同济医院中法新城院区ICU。（新华社）

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中国大陆25日新增11例确诊病例，其中五例为境外输入病例，六例为本土病例。同时也是自4月15日起连续11天没有出现新增病亡病例。

据中国国家卫健委报数据，昨天新增的本土病例中五例在黑龙江，一例在广东。昨天也没有新增疑似病例。

同日，大陆新增治愈出院病例48例，解除医学观察的密切接触者779人，重症病例增加两例。

境外输入现有确诊病例694例（含重症病例22例），现有疑似病例10例。累计确诊病例1634例，累计治愈出院病例940例，无死亡病例。

截至4月25日24时，大陆31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团现有确诊病例801例（其中重症病例51例），累计治愈出院病例77394例，累计死亡病例4632例，累计报告确诊病例82827例，现有疑似病例12例。累计追踪到密切接触者729885人，尚在医学观察的密切接触者8308人。

湖北无新增确诊病例，新增治愈出院病例11例（武汉11例），无新增死亡病例，现有确诊病例12例（武汉12例），无重症病例。累计治愈出院病例63604例（武汉46452例），累计死亡病例4512例（武汉3869例），累计确诊病例68128例（武汉50333例）。无新增疑似病例，无现有疑似病例。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者30例，其中境外输入无症状感染者七例；当日转为确诊病例四例（无境外输入）；当日解除医学观察九例（境外输入六例）；尚在医学观察无症状感染者1000例（境外输入151例）。

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