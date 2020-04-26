大陆连续11日无新增病亡

中国大陆25日新增11例确诊病例，其中五例为境外输入病例，六例为本土病例。同时也是自4月15日起连续11天没有出现新增病亡病例。

据中国国家卫健委报数据，昨天新增的本土病例中五例在黑龙江，一例在广东。昨天也没有新增疑似病例。

同日，大陆新增治愈出院病例48例，解除医学观察的密切接触者779人，重症病例增加两例。

境外输入现有确诊病例694例（含重症病例22例），现有疑似病例10例。累计确诊病例1634例，累计治愈出院病例940例，无死亡病例。

截至4月25日24时，大陆31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团现有确诊病例801例（其中重症病例51例），累计治愈出院病例77394例，累计死亡病例4632例，累计报告确诊病例82827例，现有疑似病例12例。累计追踪到密切接触者729885人，尚在医学观察的密切接触者8308人。

湖北无新增确诊病例，新增治愈出院病例11例（武汉11例），无新增死亡病例，现有确诊病例12例（武汉12例），无重症病例。累计治愈出院病例63604例（武汉46452例），累计死亡病例4512例（武汉3869例），累计确诊病例68128例（武汉50333例）。无新增疑似病例，无现有疑似病例。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者30例，其中境外输入无症状感染者七例；当日转为确诊病例四例（无境外输入）；当日解除医学观察九例（境外输入六例）；尚在医学观察无症状感染者1000例（境外输入151例）。