五一黄金周 香港首次出现零大陆旅游团

香港疫情略为放缓之际，港人纷于假日登山舒展身心，周四（30日）至周日（5月3日）将有佛诞连劳动节和周末四天假期，同时也是内地五˙一黄金周，但香港和内地现时仍有强制检疫限制下，因此今年将是旅议会2007年实施内地登记团制度以来，首个黄金周没有内地团来港。

据《星岛日报》报道，由于没有内地客，港人外游也近乎停顿，香港当地旅行社于是各出奇谋抢攻当地游市场，有旅行社在不违反四人“限聚令”的条件下，推出由专业登山教练带队的“四人行山团”，另也有旅行社代订露营车等配套服务，争取生意维持生计。有业界指出，即使放宽“限聚令”后，料短期内仍未必适合四围外游，旅行社仍以特色本地游为主。

近年黄金周已不再黄金，在反修例等事件后，内地客骤减，但黄金周近乎无内地客来港就是首次。去年受惠于高铁及港珠澳大桥通车后，内地五˙一黄金周四天假期有近100万人次的内地客访港，较前一年三天黄金周假期，多出66%。

不过，香港旅议会总干事陈张乐怡表示，内地目前仍未放行跨省、长途及跨境游，今年五˙一黄金周不会有内地团来港，但不排除有个别内地散客。入境处统计显示，近日只有不足100人次内地客入境，前日更只有40人次。

2003年沙斯疫情后，内地同年七月底推出“自由行”；之前香港只有四家旅行社可接待“团进团出”的内地团，及后自由行及内地购物团大增。至2007年8月，旅议会设立登记内地入境团制度，每日可多达300团，至近年才回落。不过今年五˙一黄金周，更首次录得零内地团。