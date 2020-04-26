中国今起非医用口罩出口需符合国内或国外质量标准

中国出口到加拿大的KN95口罩日前被曝不达医用标准，中国官方昨日（25日）即加强对出口防疫物资的管控，要求今日起出口的的非医用口罩应当符合中国质量标准或国外质量标准，且进口方不会将产品用于医用用途。

据中国商务部官网的消息，该部门连同海关总署、国家市场监督管理总局发布公告称，非医用口罩出口企业报关时须提交电子或书面的出口方和进口方共同声明，确认产品符合中国质量标准或国外质量标准，进口方接受所购产品质量标准且不用于医用用途。

公告指出，商务部将提供国外标准认证或注册的非医用口罩生产企业清单，而市场监管总局则提供国内市场查处的非医用口罩质量不合格产品和企业清单。海关将凭商务部的企业清单验放，对不在市场监管总局提供的企业清单内的，海关接受申报，予以验放。

对4月26日之前已签订的采购合同，出口报关时须提交电子或书面的出口方和进口方共同声明。

另外，为进一步规范医疗物资出口秩序，今日起，产品取得国外标准认证或注册的2019冠状病毒检测试剂、医用口罩、医用防护服、呼吸机、红外体温计的出口企业，报关时须提交书面声明，承诺产品符合进口国（地区）质量标准和安全要求。

据此前报道，加拿大媒体23日报道，加拿大政府公布，该国从中国采购的100万个KN95标准口罩，未能达到符合医疗护理专业人员使用的标准，因而不会将口罩分发至各省市。中国驻加拿大大使昨日强调中国一贯高度重视出口产品的质量，并表示已在核实情况。