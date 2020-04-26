黑龙江严防院内感染 新入院患者一人一室

中国黑龙江省本月出现的一个2019冠状病毒疾病传染链，因引发院内感染而迅速扩散至超过83人，引起官方高度关注。黑龙江为降低院内交叉感染风险，近期加强对患者的管理，包括强制所有入院患者和陪护进行核酸检测，并且规定患者一人一室。

据《黑龙江日报》报道，省卫健委相关负责人介绍，黑龙江各医院将对所有入院患者和陪护人员加强排查，严格检查“四件套”。在询问流行病学史、发热症状的基础上，开展肺部CT、血常规、核酸检测和抗体检测。

另外，也将规范住院病区设置，严格实行分区管理。在住院病区设置隔离区域和普通区域，新入院患者“一人一室”。同时，落实“一患一陪护”制度，每名患者固定一名检测合格的陪护人员，非特殊情况不得更换。

黑龙江也将严格医院出入人员，减少院内流动，包括执行门禁制度、对住院病区实行24小时门禁，并且严禁无关人员进入病区。

此前，上述传播链的起源地黑龙江哈尔滨市的各大医院已对重点科室、重点环节医务人员开展核酸和抗体检测，目前检测范围已逐步覆盖县级以上医疗机构所有医务人员。哈尔滨主城区各大医疗机构大多数医务人员已经进行核酸检测，逐步将对所有医务人员开展检测。



目前，省卫健委已派出四个医院感控督导组赴全省各地加强感控督导。