台湾暂缓港澳生入境 经济损失预计将达40亿台币

因应2019冠状病毒疾病疫情，台湾政府至今仍暂缓港澳居民来台，也连带影响当地大学招生。有大学表示，不少港澳新生对于来台升学已感到疑虑，就学意愿大幅降低；外界也估计，若港澳生不来台，学费及其他经济损失上看40亿元（新台币，下同，约1.9亿新元）。

据《联合报》报道，台湾规定境外生目前来台要14天检疫期，而大陆、香港和澳门的学生则全数暂缓入境，成当地高等教育隐忧。

根据台湾教育部统计，本学期有7972名港澳生尚未入境。升学辅导平台“大学问”也分析，按过往惯例，每年约有3000至5000名港澳新生来台。若暂缓入境政策迟未松绑，加上陆生已被中国大陆教育部下令禁止来台就学，恐怕港澳生人数也会大崩盘，导致庞大的学费及经济损失。

据“大学问”统计，台湾来临的学年各大学原预计招收1万至1万3000名港澳生，以每人每年平均7万5000元的学费来看，学费收入就高达8至10亿元。另据教育部统计，境外生在台每人全年消费金额平均为学费的三倍。换言之，若港澳生不来，台湾一年整体经济损失达40亿元。

实践大学校长陈振贵表示，若港澳生持续进不来，“台湾的损失可大了”。他指出，目前港澳学位生多采远距教学补救，但不少人只缴学分费、学费收入短收，加上住宿费也收不到，导致少子化的高教市场雪上加霜，台湾政府应推出纾困措施。

而世新大学副校长游梓翔则说，港澳生因封关时间比其他境外生早，而其他境外学生仍可采检疫14天方式入境，“差别待遇对港澳生不公平”，已导致港澳新生来台就学意愿下降。他提出，远距教学只是缓兵之计，政府仍需正视港澳生来台就学的根本问题。