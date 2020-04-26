中国多地限制师生五一假期出行 部分城市更取消五一假期

五一劳动节假期日益临近，中国多地近日已就师生的出行范围下发通知，其中安徽、河南两省部分城市规定师生在五一假期期间不能离市，更有部分地区取消今年的五一学校假期。

据澎湃新闻报道，安徽淮北市教育局今早（26日）刊发《关于2020年春季学期教学安排工作的通知》称，严格师生健康管理，五一劳动节和端午节放假期间，师生不得到市外旅行，不得接触重点地区和海外归来人员，减少聚会，防止感染疾病。

此前，安徽宣城市教体局前天发布通知称，为坚守校园安全防线，今年“五一”五天假期总体要求是“不出市、不聚集”，全市中小学幼儿园教职员工和学生一律不得离开宣城市范围，不参加人员聚集性活动，减少与外人接触。确有特殊情况需要出市的，必须提前报备，回宣后按规定检测、隔离，隔离期满持复课证明后方可返校。

另外，安徽的邻省河南也有教育部门发文，对五一假期师生出游作限制。

据河南日报客户端报道，郑州市倡导五一假期期间不出市，确保复学后师生安全返校；高三、初三外地生原则上不离校。而许昌市禁止学生五一假期期间跨地域流动。学校要与教职员工以及学生和家长签订五一假期期间不跨区域流动承诺。焦作市也下发通知，对所有师生实行家校“点对点”闭环管理，五一假期期间，原则上不得离开焦作市辖区。

与此同时，更有一些地区宣布五一假期学生不放假。除河南周口市禁止所有教职员工和学生外出旅游和聚餐，原则上已复学的学校五一假期期间不放假，浙江省杭州市教育局办公室也在4月21日通知，考虑到今年疫情导致广大中小学生寒假后长时间居家，现正处于复学的起始阶段，为保证本学期复学后的教学时间，经研究，决定取消该市中小学生今年五一假期，即4月30日及5月6日为学生上学时间。

另外，安徽马鞍山市教育局4月23日在官方微博发布消息指，因4月26日初一、高一学生才刚刚返校，且大部分学生来自全省各地，为减少学生因来回路途乘坐公共交通而带来的疫情安全隐患，学校研究决定五一期间不放假。