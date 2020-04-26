港机场引入全身智能消毒通道 40秒杀菌

香港国际机场引入最新消毒技术，当中包括智能消毒通道、抗菌涂层及自动化清洁机械人，是全球首个在实际环境试行“CleanTech”全身的智能消毒通道设施的机场。

据《星岛日报》报道，香港机场管理局表示，使用者须先接受体温检测，然后进入密闭通道进行为时40秒的消毒及杀菌程序。该消毒通道的内部表层设有抗菌涂层，可利用光催化及“纳米针”技术，遥距消灭人体及衣物上的病毒及细菌。而消毒喷雾亦可进行即时消毒。

该局指出，该消毒通道维持在负压状态，避免通道内外环境交叉感染。目前，这项设施专供在机场为抵港旅客执行公共卫生及检疫相关工作的职员使用。

此外，机管局也在测试抗菌涂层，计划在所有旅客设施使用。该局指，无形的抗菌涂层能消灭病菌、细菌及病毒，将会应用在客运大楼内经常使用及接触的设施表面，包括旅客捷运系统及旅客专车的扶手及座位、智能登记柜台及旅客登记柜台、洗手间、客运大楼座位区、手推行李车、升降机按钮等。

机管局透露，测试工作5月完成后，会考虑将有关技术长远应用于消毒工作。

同时，机管局也采用自动化清洁机械人，全面消毒机场的公共地方及旅客设施。智能消毒机械人配备紫外线消毒灯及空气过滤器，可全自动化移动，只需10分钟便能有效消灭附近空气及物件表面多达99.99%的细菌，并可全日用于客运大楼的公共洗手间及主要运作区。