陈茂波：香港金融风险仍属可控水平

香港财政司长陈茂波今日（26日）指出，虽然2019冠状病毒疫情对全球以至香港经济及金融巿场构成压力，但香港金融风险仍属可控水平。另外，他也提到，目前楼价仍处市场较难负担的高水平，但住宅物业市场出现断崖式下跌的风险不大。

陈茂波今日在网上刊文指出，去年六月开始的社会事件及暴力冲击，虽然曾经损害了市场信心，但并没有引致明显的资金外流。至于近期的疫情虽令港股一度显著随外围受压，但同样未见大规模的资金流走。相反，近期港汇持续偏强，徘徊在7.75港元（约1.42新元）兑一美元的强方兑换保证水平，甚至多次触及这个上限，这正好反映有资金流入。

陈茂波指，截至上周四，金管局四次从市场承接美元沽盘、释出总值77.1亿港元的资金，香港的银行体系总结余增加至668亿港元。他强调，联汇制度机制亦发挥维持港元汇率稳定的作用，此外香港有丰厚的外汇储备，以应付随时出现的资金外流的兑换需要。

另外，他也提到，近来疫情令经济活动瞬间冰封，企业资金链断裂，万一出现倒闭、裁员潮可能对社会民生和银行体系造成影响。为了确保银行的流动性和放贷的空间，陈茂波称，他联同金管局的同事，全力推动了多方面的工作，确保市场上的港元资金、美元资金以及银行内部的资源，都处于较充裕的状态，希望能便利银行积极向企业提供贷款，以渡过目前的经济难关。

至于房地产市场，陈茂波指出，经过多轮的审慎宏观需求管理措施，加上目前整体供应仍属偏紧，即使楼价仍处市场较难负担的高水平，但住宅物业市场出现断崖式下跌的风险不大。



总体而言，陈茂波提到，尽管疫情对全球以至本港经济及金融巿场构成压力，但香港的金融风险仍属可控水平，政府也会继续致力保障当地的金融安全，这也是为国家安全而要做好的把关工作。