广东一季度涉未成年人网游消费投诉预计超万件

近期受疫情影响，中国大量未成年人“宅”在家里，未成年人未经家长同意而在网上大量消费的问题引起关注。广东省消费者委员会日前透露，疫情期间每天都接到消费者关于网络游戏的咨询投诉，今年第一季度仅深圳市消费者委员会就接到相关投诉8500多件，全省相关投诉预计超万件。

据中新社报道，广东省消费者委员会指出，2019年11月1日，国家新闻出版署《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》正式施行，要求实行网络游戏用户账号实名注册制度，所有网络游戏用户均须使用有效身份信息方可进行游戏账号注册。但部分网络游戏企业在实名认证设置中存在明显漏洞，用户可以通过默认手机号码、第三方平台授权、关联已注册过的其他游戏等方式进行登录，使游戏时长、充值额度等防沉迷限制功能失去作用。

广东省消费者委员会披露了三个典型案例，其中，消费者刘女士投诉称，2020年1月11日其11岁的孩子在刘女士不知情的情况下，用她的手机给一款网络游戏充值了6000多元（人民币，下同，约1207新元）；消费者孙先生投诉称，家中小学一年级在读学生在上网课期间迷上手机游戏，四天充值5000多元；而消费者施先生称小孩使用自己的手机上网课，在家长不知情的情况下向某款游戏充值了648元，且此款游戏是免密支付，自己是在一小时后才收到扣费信息。

据消费者反映，并结合有关调查结果，目前网络游戏在支付环节基本无须验证身份信息，仅凭借支付密码、指纹、短信验证码等就可以支付，或直接跳转第三方支付工具进行支付。另外，部分第三方支付工具的“小额免密支付”也为未成年人充值提供了便利。

对此，广东省消费者委员会在近日约谈了广东省内多家网络游戏知名企业，要求企业切实承担社会责任，采取有效措施保护未成年人消费权益。广东省消费者委员会也特别发出消费警示，呼吁社会共同关注和重视解决未成年人网络游戏消费问题，提醒家长要履行好监护监管责任，减少并杜绝该类问题的产生。