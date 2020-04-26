京东斥资4.5亿人民币入股凯撒旅业 称坚定看好中国旅游业

疫情期间备受打击的中国旅游公司开始通过资本运作进行自救，A股旅游公司凯撒旅业昨日（25日）公布不超过11.6亿元（人民币，下同，约2.33亿新元）的定增预案，计划将所得的募资净额全部用于补充流动资金，这将是继三特索道后又一家旅游公司借定增“补血”。

据《新京报》报道，凯撒旅业表示，近年来公司主要通过信用借款及债券的方式进行融资，2016年至2018年期间，凯撒旅业的资产负债率分别为61.78%、63.98%和60.89%，公司面临较大的偿债压力，较高的利息支出水平在一定程度上限制业绩的增长。

值得注意的是，此次凯撒旅业的定增对象有五家公司，其中包括京东旗下的子公司宿迁涵邦投资管理有限公司。这意味着，京东是此次凯撒旅业定增交易方。

定增预案显示，宿迁涵邦投资管理有限公司将斥资4.5亿元参与定增，占此次定增发行股份的38.79%，是五个认购方中认购股份最多的投资者。凯撒旅业的定增完成后，京东持股比例将达到7.37%，有望成为凯撒旅业的第五大股东。

目前凯撒旅业的实际控制人为公司董事长陈小兵，其所控制的凯撒世嘉及其一致行动人所持股份占公司总股本28.98%，为公司控股股东。凯撒旅业称定增方案完成后，陈小兵仍然是公司实控人。

对于入股凯撒旅业，京东方面表示虽然今年年初以来在疫情的影响下，旅游行业受到了一定程度的冲击，但是公司始终坚定地看好中国旅游业全面复苏的潜力，并持续推进旅游板块业务的布局。

这并非是京东第一次进入旅游行业，早在2014年京东曾以5000万美元入股途牛，截至2月28日，京东对途牛的持股比例达21.2%。但由于近年途牛的市值大幅下降，京东在这笔投资上损失不小。