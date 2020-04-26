武汉快递物流量猛增 部分网点投递量超双十一

随着中国武汉市疫情受控，该市快递行业4500多个营业网点已全面复工，快递物流量成倍增长。据武汉市邮政公司相关负责人介绍，4月8日解封以来，邮政营业网点每天的邮件快递投递量达到疫情前的三倍，有几天的日投递量都超过了双十一期间的投递量。

据《长江日报》报道，武汉市邮管局相关负责人介绍，离汉通道开启10余天来，快递物流量一直在增长。目前，全市快递行业4500多个营业网点已全面复工，4月23日当天，全市日收件量达到290万件，是去年同期的90%；派件量则在300万件以上，是去年同期的147%。

市邮政公司相关负责人也表示，4月8日以来，邮政营业网点每天的邮件快递投递量骤升，达到疫情前的三倍，有几天的日投递量都超过了“双十一”期间的投递量。

该市京东物流古田智配中心站长黄景强说：“每天近2000件快递到站，寄出快递近3000件，快递员马不停蹄的工作节奏又回来了。”

“武汉‘醒’了。”京东物流相关负责人介绍，京东物流的货运量在武汉解除离汉通道管控前一周就已经暴涨，据统计，4月1日至7日，进入京东物流武汉亚洲一号智能分拣中心的货运量增加13倍，而从中心运输到全国其他京东物流大区的货运量增加18倍以上

武汉的复苏从市民下单商品变化中也能看出端倪。上述负责人说，进入4月以来，不少商家恢复营业，武汉市民购买的商品愈发多样化，除了生活用品外，服装潮玩、化妆品、出行用品等多了起来；一些需要人工安装服务的大件商品也陆续出库；随着复工复产的推进，打印机、墨盒、A4纸等办公用品也开始热销。