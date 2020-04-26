绥芬河进一步限制出行 离城需在目的地集中隔离14天

中国黑龙江省绥芬河市境外输入疫情仍旧严峻，其疫情防控应急指挥部今日（26日）宣布，市内人员单独设置“市内码”，限制离市出行，如有特殊情况需要离开的人员，需在目的地集中隔离医学观察14天并做两次核酸检测。

据中新网报道，绥芬河市今日发布公告指，该市目前按照中风险地区管理，全城划定为重点管控区，严格实行“九严一保”管控措施，市内人员单独设置“市内码”，限制离开本市出行。

公告提到，当地居民如有特殊情况需要离开本市的，需向出城检疫站提供三日内核酸检测阴性证明；对急诊到外地就医、直系亲属去世等紧急情况，无法及时提供核酸检测阴性证明的出行人员，出城检疫站可放行，并将信息推送目的地防疫指挥部。

同时，离开绥芬河市的居民须在目的地集中隔离医学观察14天并做2次核酸检测，各出城检疫站对所有出入人员严格执行扫码、扫身份证、测温、登记等措施。

针对其他中高风险地区、重点管控区人员进入绥芬河市，须集中隔离医学观察14天，并做两次核酸检测，费用自理。能够提供三日内核酸检测阴性证明的中风险地区短期出行（3日内）人员，可免于集中隔离医学观察。

至于运送生产生活物资等出城货运司乘人员，需严格登记、测温、扫码后放行。进入绥芬河市的货运司乘人员，需由货物接收单位派专车到入城检疫站交接并引领货车入城，负责全程管控，监督其做好防控措施，做到当日入城、当日出城，避免接触其他人员。