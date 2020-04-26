安徽计划召回11.9万个过滤效率低的口罩

中国安徽省将召回11万9000个过滤效率低于国家相关标准的口罩，涉及六家口罩生产商。

据每日经济新闻引述江淮晨报报道，六家口罩生产商日前因生产的口罩过滤效率低于国家相关标准，已分别向安徽省及当地市场监督管理局备案了召回计划，涉及问题口罩11万9000只。

据悉，将被召回的口罩包括安徽金贝冠药业有限公司3月5日生产的一次性使用口罩2万6000只；安徽康莱药业有限公司2月27日生产的一次性使用口罩四万只；六安市荣恩防护用品有限公司3月2日至3月5日生产的同一型号非医用一次性使用口罩1万8000只；舒城县久久服饰有限公司2月10日至2月17日生产的一批非医用随弃式口罩一万只；灵璧县凯恒防护用品有限公司2月生产的的日常防护型口罩两万只。

此前，全椒锐诺劳保用品制造有限公司也主动向安徽省市场监督管理局报告了召回计划，将召回3月6日期间生产的过滤效率低于国家相关标准要求的一次性熔喷布防护口罩5000只。

中国国家市场监管总局今日透露，截至4月24日，全国市场监管部门共出动执法人员1192万7000人次，检查经营户1589万5000户，查获问题口罩8904万6000只，查获其他问题的防护用品41万8000件。