台湾进口水果因疫情减少三成 当地果农成受益者

受2019冠状病毒疫情影响，不少海外水果无法进口到台湾，带动本土水果价格明显上扬。彰化果菜市场理事主席陈建宏说，这三个多月来进口水果约少了三、四成，当地出产的葡萄、香蕉等价格则都上涨，香蕉甚至还能出口到日本。

据《联合报》报道，路葡萄隧道农园负责人黄俊仕说，最近不只直销葡萄的销路好，大宗交给盘商的葡萄今年价格也高出二成，他指出，台产水果最近卖得特别好的原因，应该和受疫情影响有些海外水果难以进口到台湾、各国货运均受影响有关系。

陈建宏也指出，水果价格和产品、品质等多重因素有关，不过今年第一季本土水果的确因疫情影响，从美国、日本进口的苹果等水果大宗少了 三、四成，的确让部分本土水果价格攀升。

陈建宏说，香蕉若是去年同期批发价约每台斤18到20元（新台币，下同，约0.85到0.95新元），而十天前也还是这个价钱，但最近已飙升到40元，而以往向中国大陆进口香蕉的日本，最近转而向台湾进香蕉，也连带拉抬香蕉行情。

若以葡萄而言，去年同期巨峰葡萄批发价约40、50元，但最近已涨到一台斤80元，而今年的芒果量多，还能出口到新加坡；不过凤梨今年产量大增，价格反而降了三成。

陈建宏说，这二、三年受气候影响，有些水果青黄不接，像龙眼与荔枝去年几乎没什么产量， 今年天气好，产量也大增，加上进口水果最近较少，民众改选本土水果，让当地农民可以“扬眉吐气”一下。

另外，黄俊仕也指出，消费者现在很习惯宅配，尤其是受疫情影响，宅配更常供不应求，他们种植温室一分地的蜜红葡萄4月一上市就被订购一空，目前正在采收的是黄金葡萄三台斤一盒A级卖600元，B级卖400元，6、7月则是采收户外的巨峰葡萄一盒350元，产期做调节后可拉长到四个月。