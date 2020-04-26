台北市长柯文哲赶抵钱柜火灾现场 勒令业者停业彻查

台北市一家钱柜今早（26日）发生火灾，台北市长柯文哲下午3时许抵达现场表示，钱柜业者虽有通过安检，但会造成这么严重的伤亡，主要还是因为警报器关掉，将来应该要调整标准做法，“不要让他一边整修，一边还在营业”。

综合《自由时报》和《联合报》报道，今早原在屏东的柯文哲，一得知台北市中山区林森北路钱柜发生火灾并有人员伤亡的消息，就立刻返回台北，并于下午3时许抵达火灾现场。

柯文哲说，他刚刚进去勘查结果，认为目前火灾起火原因都还不晓得，因此表示先把责任厘清后，要处罚再来处罚。“我想最后的细节要求警方、鉴识做了解后再究责。”

关于钱柜是否违规施工，柯文哲表示，钱柜虽然在1月份时有向建管处申请施工，但还没核准、走完程序业者就开工了，现在这样也不能营业，要求先停止营业、封锁现场做调查。

柯文哲也提到，虽然钱柜3月30日消防安检有过，但他认为火灾伤亡惨重的主要原因是警报器关掉，该做检查的还是会做，将来也要修改标准做法，禁止业者一边修整一边还在营业。

截至今天下午3时15分，火灾现场共疏散200人、救出156人，共有54人送医，其中五人死亡。

另据悉，柯文哲今早原与民众党立委蔡璧如在屏东，与枋寮乡长陈亚麟讨论，如何行销受疫情影响外销的芒果及养殖业，如何透过北部市场打开内需。



全程陪同的陈亚麟说，中午钱柜大火新闻一出，柯市长接获消息脸色沉重，立刻结束原本的农渔产业参访行程，告知必须立刻北返坐镇，也承诺会全力从台北市来协助枋寮产业推广。



陈亚麟表示，枋寮是台湾农渔产品的重要产地，受到疫情影响外销市场及农渔产品需求，而台北为最大内需市场之一，因此17日曾前往台北市拜访柯市长、台北农产董事长、台北渔产总经理等人，希望透过垂直纵向资源整合，为地方产业拼出新未来。