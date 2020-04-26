中国商务部回应一个月内两次发文监管防疫物资出口

中国商务部一个月内两次发文加强防疫物资出口的质量监管，该部门今日（26日）对此回应说，中国出口的口罩产生质量方面的疑问，因此昨日才发布12号公告，完善此前所发布的5号公告，以更加有效地支持全球抗疫，且维护中国制造的公信力。

据北京头条客户端报道，中国国务院联防联控机制今日召开新闻发布会，商务部外贸司司长李兴乾在会上说，防疫物资质量直接关乎世界各国人民的生命健康，关乎中国的国家声誉和全球的防疫能力。随着全球疫情持续蔓延，相关国家对防疫物资的需求快速扩大，中国政府在做好国内疫情防控的基础上，尽己所能为国际社会提供支持和帮助。他强调，要在扩大防疫物资出口供给的同时，严把质量关，力争把好事办好，更加有效地支持全球抗疫。

李兴乾透露，3月31日，商务部、海关总署、药监局发布的5号公告，着力加强医疗物资出口的质量监管，取得了明显的成效。

“目前，非医用的防疫物资，特别是非医用的口罩出口量比较大。由于中外在质量标准、使用习惯等多方面存在差异，产生了一些质量方面的疑问，也出现了医用和非医用产品用途混淆的现象。”

他表示，为此，商务部、海关总署、市场监管总局昨天发布了12号公告，明确加强非医用口罩监管措施，并要求出口方和进口方要签订共同声明，确认有关的质量标准以及双方的责任。

李兴乾指出，这两个公告监管对象有所不同，但目标一致，同步执行，其中12号公告是对5号公告的进一步完善和优化。“我们希望通过这一系列有针对性的举措，进一步提升出口防疫物资的质量，提前防范有关质量风险，更好地体现负责任大国担当，维护中国制造公信力，为共同应对全球公共卫生危机做出中国贡献。”