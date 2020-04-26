台湾恒春半岛连假订房率跌至一成以下 业者把握机会转型

台湾五一连假将至，屏东县恒春半岛民宿业者与饭店业者订房率跌至一成以下，业者利用这段住房空窗期，拨时间参加产业转型培训课程，以及领取纾困辅助金来补贴亏损。另外，饭店业者也逆势操作，在这段时间投注经费，进行房间维护，期盼疫情过后能提升住房品质。

据《联合报》报道，屏东县民宿协会表示，疫情是无法预料的事情，目前协会内共有120家合法民宿。五一订房目前几乎不到一成，因此大部份民宿业者现在只好透过交通部观光局因应重大疫情产业转型培训课程来上课，领取纾困辅助金来度过。

该协会透露，每人每个月可上120小时，每小时158元（新台币，下同，约7.48新元）可以领1万8960元，虽然钱并不多，但有补贴总比没有来得好。

另据垦丁福华饭店总经理张积光表示，清明连假以前，原有八成的住房率，随着细胞简讯点名住房率直接砍半，再加上目前敦睦舰队的影响五一连假已经跌至一成左右，以目前订房率来看，预计5月的住房率恐怕比4月再减少四成。

张积光还说，在没有游客的情况下，饭店仍会持续运作，并鼓励员工在这段期间多安排休假，而一般上班日则请员工协助饭店内的大规模整修与保养。他也指出，由于垦丁福华饭店内共有450间房间，因此在没有房客的情况下，员工仍能持续工作，接着还会投入一亿元以上进行全饭店维修，期望能在疫情过后提高游客住房品质。