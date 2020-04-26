华大基因去年净利减三成 今年一季度因冠病检测需求业绩大增

中国基因测序上市公司深圳华大基因股份有限公司（下称“华大基因”）去年净利润为2.76亿元（人民币，下同，约5600万新元），同比减少近三成。不过，随着全球2019冠状病毒疫情扩散，身为试剂盒制造商的华大基因今年第一季度的净利润为1.40亿元，同比增加超四成。

据澎湃新闻报道，华大基因昨日发布的2019年年度报告显示，公司去年营业收入28.00亿元，和同比上涨10.41%；归属于上市公司股东的净利润为2.76亿元，同比减少28.53%；基本每股收益0.6907元/股，同比减少28.53%。

报告显示，华大基因去年继续加大研发投入力度，研发投入总金额为3.34亿元，同比增长26.27%，占营业收入比例为11.94%。

值得一提的是，在全球冠病检测试剂盒大需求等因素下，华大基因在今年第一季度的营业收入为7.91亿元，同比增加35.78%；归属于上市公司股东的净利润为1.40亿元，同比增加42.59%。在一季度业绩上升的同时，华大基因股价在一季度迎来一波持续的上涨，今年以来股价累计涨幅已达近60%。据《新京报》报道，截至4月7日，华大基因生产的新型冠状病毒核酸检测试剂盒国际订货量已达数百万人份。

除此之外，华大基因2019年年度报告也显示，其生育产品临床检测累计服务近1100万人次，已完成超过600万例无创产前基因检测；超过300万名新生儿和成人接受了遗传性耳聋基因筛查的检测服务，发现数千名先天性耳聋及迟发性耳聋受累者；发现约15万人携带常见耳聋基因突变；已为超过50万人提供了地中海贫血基因检测；已为近100万名新生儿进行遗传代谢病检测，同时提供基因检测辅助高危疑似患儿尽早进行疾病确诊，争取做到“早筛查、早诊断、早治疗”。

在肿瘤业务方面，报告显示，公司在肿瘤临床业务方面与中国400家三甲医院建立了长期业务合作关系，并成功测试运行了多家肿瘤高通量测序实验室，累计为超过八万名受检者提供肿瘤相关基因检测服务。在癌症筛查方面，截至报告期末，宫颈癌筛查业务已覆盖全国29省109个市或地区，累计完成超过460万例HPV检测，发现约45万例阳性受检者；无创肠癌早筛基因检测业务已覆盖多个省市和地区。

感染防控业务方面，目前业务覆盖国内省市自治区及直辖市约30个，合作科研机构七家，医疗机构约1000家。

华大基因控股股东为深圳华大基因科技有限公司，持股比例为37.18%；公司实际控制人为汪建。总部位于中国深圳，在北京、天津、武汉、上海、广州等国内主要城市设有分支机构和医学检验所，并在欧洲、美洲、亚太等地区设有海外中心和核心实验室。公司主要主营业务为通过基因检测、质谱检测、生物信息分析等手段，为医疗机构、科研机构、企事业单位等提供基因组学类的检测和研究服务。