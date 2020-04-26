张建宗：香港已没有继续内耗的本钱

香港特区政府政务司司长张建宗今日（26日）指出，部分香港特区立法会议员明显玩弄程序，千方百计阻挠选举，蓄意阻碍政府施政，令人极度愤慨和失望。他称，香港已没有继续内耗的本钱，必须拨乱反正，让立法会尽快重回正轨。

据香港中通社报道，张建宗今日发布网志中称，正当特区政府为民生经济竭力向前走的时候，立法会内务委员会24日继续在郭荣铿主持下进行第16次会议，但仍未能选出正副主席，拖延六个月毫无进展。部分议员以全港市民福祉为筹码，不负责任，目的昭然若揭。

他表示，立法会内务委员会长期停摆，以致多项与经济民生息息相关的法案及附属法例不能处理，严重影响立法会运作及履行宪制职能。张建宗也说，整个立法会运作失衡，偏离了在基本法下立法会应履行的职责，恶意“拉布”的议员可谓“有破坏，没建设”，罔顾公众利益，严重浪费社会资源。

张建宗表示，这届立法会会期仅余三个多月，如“拉布”持续下去，最终所有未完成审议的法案在立法会任期完结时即告失效，立法会乱局持续，“政治揽炒”只会令香港进一步陷入困境。他强调，立法会停摆不符合广大市民期望，损害香港利益，必须拨乱反正，让立法会尽快重回正轨。

另外，针对过去一星期香港和外国某些政客对香港警方拘捕多名涉嫌组织及参与未经批准集结人士的行动，以及律政司检控工作，作出指控，张建宗回应说，特区政府执法机关的调查工作和律政司的检控工作均是严格按照法律进行，任何人均不应干涉香港特区内部事务，或企图干涉律政司独立的检控决定。他也强调法治及司法独立是香港的核心价值，任何不公平和失实的指控，都不能接受，必须予以反驳。