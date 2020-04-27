易纲：继续实施好逆周期调节 支持受疫情冲击较大的企业

中国人民银行行长易纲表示，应保持流动性合理充裕和货币信贷合理增长，同时有针对性地支持重要物资生产企业和短期受新型冠状病毒疫情冲击较大的企业。

他周日（26日）在《中国外汇》微信公众号上发表文章说，疫情对中国经济的影响是暂时的，中国经济韧性强、潜力大，高质量发展的基本面不会变化。

疫情在今年第一季将中国经济推入了数十年来的首次萎缩。由于病毒在全球范围内传播，现在该国不得不依靠脆弱的国内需求来刺激复苏。

易纲在文中谈到中国金融资产结构时说，若宏观政策刺激力度过大，可能产生通货膨胀的风险及可能导致杠杆率过快上升。他认为，中国应使杠杆率尽量保持稳定，从而在稳增长与防风险之间实现平衡，并为经济保持长期持续增长留出空间。

易纲指出，只有发展好直接融资尤其是股权融资，才能够减少对银行债权融资的过度依赖，从而实现在稳住杠杆率的同时，保持金融对实体经济支持力度不减的目标。他还说，要加快推进证券发行注册制改革，提高资本市场的透明度。

此外，易纲还主张要管理好房地产市场风险，建立长效机制。他写道，在政策上要着力稳地价、稳房价、稳预期，加强对房地产市场融资状况的全面监测，按照“因城施策”原则，强化对房地产金融的逆周期宏观审慎管理。他表示，要进一步理顺中央和地方财税关系，完善地方税体系，建立依法合规、规范透明、自我约束的地方政府债务融资机制，减少对土地财政的依赖。