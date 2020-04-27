武汉确诊病例昨日清零

武汉昨天（26日）最后12名冠病确诊病例治愈出院，同时也没有出现新增确诊或病亡病例。这意味着自官方通报的去年12月8日武汉出现首名冠病患者以来，经过近五个月抗疫后，湖北及武汉的现有确诊病例已经清零。

据中国国家卫健委通报，湖北至今累计治愈出院病例6万3616例，其中武汉4万6464例，累计死亡病例4512例，其中武汉3869例，累计确诊病例6万8128例，其中武汉5万0333例。无新增疑似病例，无现有疑似病例。

此外，截至昨天24时，大陆新增确诊病例三例，其中两例为境外输入病例，一例为本土病例；无新增死亡病例；新增疑似病例五例，其中四例为境外输入病例，一例为北京本土病例。

当日新增治愈出院病例80例，解除医学观察的密切接触者508人，重症病例增加一例。

境外输入现有确诊病例627例（含重症病例22例），现有疑似病例七例。累计确诊病例1636例，累计治愈出院病例1009例，无死亡病例。

大陆现有确诊病例723例（其中重症病例52例），累计治愈出院病例77474例，累计死亡病例4633例（北京核增一例），累计报告确诊病例82830例，现有疑似病例10例。累计追踪到密切接触者730529人，尚在医学观察的密切接触者8443人。



大陆昨天也新增无症状感染者25例，其中境外输入无症状感染者一例；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察51例（境外输入21例）；尚在医学观察无症状感染者974例（境外输入131例）。