共同社：日本口罩依赖中国的供应结构成掣肘

口罩在日本超市和药店消失已有三个月。共同社昨日（26日）的分析文章认为，市面流通口罩的七成依赖中国的供应结构成为掣肘，即便是在进口量逐步恢复的现在，仍然无法满足骤增的需求。各生产厂商对是否在日本为增产而投资犹豫不决。安倍政府提出的向所有家庭发放的布口罩也迷失方向，店面口罩缺货状态可能会进一步长期持续。

世界卫生组织（WHO）宣布新型冠状病毒“全球大流行”的3月中旬，口罩生产巨头的宣传负责人的手机清晨响起，“今天开始希望将口罩生产线向电视台公开。这是经济产业省的要求。”打电话来的是社长。

该负责人紧急买好机票，飞往距离东京600公里远的生产工厂。该公司公开了身穿白色工作服的员工装箱，装满口罩的卡车一辆辆运往出货目的地的场景。各电视台在傍晚和夜间的新闻进行了重点报道。

负责人当天回到东京后，回忆起这狂风暴雨似的一天，称“店面一直没有口罩上架，经产省的目的可能是为了堵住那些‘真的在生产吗’的质疑声。即便如此，这要求也太突然了。”

政府此前完善制度对设备投资费用最多补贴四分之三以支援企业增产。此外还限制在网上等倒卖，努力缓解口罩缺货的情况。国内生产能力为每月7亿只，是新冠疫情前的数倍。即便如此仍无法满足需求，在店前排队购买口罩的队伍一天比一天长。

等不及的首相安倍晋三4月1日宣布将向所有家庭发放之后被揶揄为“安倍口罩”的布口罩。在17日的记者会上，安倍称口罩等医疗物资不足的背景存在“很大程度上依赖中国的问题”，将矛头指向相关行业。对此，业界相关人士也沮丧地表示：“无法否认优先考虑采购成本这一点，这是应该好好反省的地方。”

但依赖中国的并不只有日本。据称全世界口罩一半是中国生产，很多公司没有自己的专用工厂，而是将生产全部委托给当地企业。全球需求骤增导致生产一线陷入慌乱，中国的出口限制则加剧了混乱局面。

在中国，响应政府号召各企业纷纷开始大规模增产口罩。号称“建立了世界最大生产线”的电动汽车生产商“比亚迪（BYD）”单日口罩产量高达1500万只，用于出口的口罩也逐步增加。据经产省称，日本进口量目前为每周约3000万只，与几乎跌至零的2月中旬相比呈恢复态势。

另一方面，日本国内的增产势头并不充分。现有设备的产量已经到顶，因担忧疫情平息后的供应过剩，企业对进行新投资态度消极。口罩龙头企业尤妮佳的社长高原豪久预计，“今年秋季起整个行业国内月产量将增至1亿只”，说明称不足部分需要进口。

也有人认为抗击新冠疫情的时间需要以年为单位。依赖中国的结构性问题仍无法解决，口罩难题或将持续。