生产用酸液流入饮用水管道 河北13村自来水异常

河北省广宗县近日自来水发黄起泡沫并有异味，13个村庄的17667名群众生活饮水受影响。官方调查称，事件起因是该县一自行车厂生产用酸液流入村民饮用水管道，涉案人员已被警方控制。

据新华社报道，广宗县委宣传部称，涉及村庄属于广宗县农村联村第八供水站供水范围内。根据检测和调查情况，有七个村问题较严重，涉及3044户10020人；有六个村问题较轻微，涉及2297户7647人。

广宗县政府对外称，部分村饮用水异常事件已初步查明原因，广宗县志通电动自行车厂于4月23日晚，利用自来水向酸洗槽注水过程中，现场操作技术员未按照操作规范关闭注水管，当晚23时供水站停水后，由于倒虹吸效应，导致酸液倒流入供水管道。目前三名嫌疑人已被依法控制，企业法人代表王某某已于25日向公安机关投案自首。案件正在进一步侦办中。

事发后，广宗县成立工作专班，并采取罐车送水进村等措施保障村民饮水。

此前中国媒体报道，4月24日，河北广宗县五里庄、赵家吾、李家庄等三个村居民用水出现异常，水质发黄起泡沫并有异味。村民称，自来水管里流出来的水有刺鼻味道，流到地上会腐蚀地面，洗脸有被烧伤情况。村民反映，有人洗澡后，身上出现红点。还有村民表示，河里的鱼大量死亡，水浇到菜地后，蔬菜被烧死。