台北钱柜KTV大火 储藏室内疑有电线走火等电器因素惹祸

台北市林森钱柜昨日（26日）大火酿五死，检警今天追查起火原因，根据监视器画面发现起火点位在起火层五楼的储藏室，检警怀疑，储藏室内疑有电线走火等电器因素惹祸，物品闷烧过久，且燃烧不完全，引起大量浓烟，加上警报器没响、洒水设备无法使用，酿成五死悲剧。

据《联合报》报道，昨天有工人称，在施工时有闻到味道，但没发现有异常。工头疑似也查看五楼情况，曾经打开储藏室的门，短短不到一秒钟，之后就无人再靠近，甚至进入储藏室。检警今天将重返现场勘验起火点，厘清起火原因，并再度约谈打开门的工头，以及钱柜业者说明储藏室内到底存放何物。

据悉，钱柜内监视器画面，镜头刚好拍到五楼储藏室门口，就在昨天10点45分，储藏室冒出火烟，研判就是起火点，火势燃烧一发不可收拾，浓烟沿着电梯井、管线通道、楼梯间猛窜，浓烟火速向上冲往六至九楼。

火警发生后，消防人员到场抢救，共计疏散二百人、救出一五六人，其中五十多人送医，五人送医宣告死亡，还有一人命危急救中。关键的起火层五楼，同样也是无障碍电梯施工楼层，外传疑似因施工引发火警，但施工工人随即喊冤，指出起火点在电梯“对角处”“起火与电梯工程无关”等。

经检方勘验火场，以及监视器画面显示，昨天施工中的电梯，距离起火储藏室“仍有一段距离”，且储藏室窜出火烟时间回推两小时，仅有工头一人，打开储藏室们短短不到一秒中，立即就关上门，再无人员进入或靠近，初步排除电梯增设工程酿祸，也非人为纵火、乱丢烟蒂起火等可能性。