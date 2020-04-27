中国驻日大使日媒发署名文章 吁中日守望相助共克时艰

中国驻日本大使馆官网刊登了大使孔铉佑25日于《读卖新闻》发表题为《守望相助，共克时艰》的署名文章。文章介绍了中国抗疫的经验，并表示愿继续向日本提供帮助。

全文如下：

当下，新冠肺炎疫情蔓延全球。病毒不分地域、种族和国界，正危及无数人生命健康，给全人类带来前所未有的严峻挑战。在当前全球疫情防控的关键时期，我们需要携手合作，共同应对。

中国抵挡住了疫情的“第一波”攻击。我们一开始就将“内防扩散、外防输出”作为首要任务，各地纷纷实施隔离甚至“封城”措施，全力切断病毒的传播链。中国为世界各国抗击疫情赢得了宝贵时间，也提供了有益参考。

疫情爆发后，中国政府本着公开透明和负责任的态度，第一时间公开发布疫情信息，主动与世界卫生组织和有关国家分享防控和治疗经验。2019年12月底，湖北省武汉市疾控中心监测发现不明原因肺炎病例。2020年1月3日，中方正式向世卫组织及各国通报疫情信息。1月12日，向全球共享新型冠状病毒基因组序列信息。1月21日起，国家卫健委每日发布疫情信息。

中国在全力抗击本国疫情的同时，还积极推进国际联防联控合作，及时与各方分享最新诊疗方案和防控措施。中方已同150多个国家举行80余场卫生专家视频会议，向15个国家派遣17支医疗专家组，还克服重重困难向140多个国家和地区提供医疗物资援助。针对中国的谣言和偏见丝毫无助于缓解疫情，反而会对全球防控疫情的努力形成干扰。

在全球深度互联的今天，人类越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体。面对这场史无前例的疫情考验，没有任何一个国家可以做到尽善尽美，也没有任何一个国家可以独善其身。各国只有同心协力、携手应对，才能推动世界尽快摆脱疫情阴霾，确保经济社会发展和民众生活尽早重回正轨。

在中方阻击疫情的关键时刻，日本政府和社会各界挺身而出，纷纷给予中方无私的帮助和真诚的支持，“山川异域，风月同天”等诗句在中国广为流传，我们会牢牢铭记这份患难真情。

疫情在日本国内扩散后，中国政府、有关地方和民间也向日方提供口罩、防护服、PCR检测试剂盒等物资。中方愿继续提供力所能及的帮助和支持。相信日本一定能够战胜这场疫情，我期待这一天尽早到来。