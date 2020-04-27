中国教育部：不建议占用假期补课

针对各地在疫情受控后开学复课的相关事项，中国教育部表示，鼓励各地充分利用周一到周五的有效教学时间，不建议占用周末、假期时间补课。

据央视新闻报道，中国教育部应对疫情工作领导小组办公室主任王登峰近日接受采访时，对于各级各类学校开学复课的衡量标准表示，开学复课有三条红线，即疫情没得到基本控制前不能开学，校园防控措施没到位不能开学，师生的公共卫生安全得不到保障不能开学。

王登峰强调，在逐步恢复教育教学正常秩序的过程中要不断调整和总结。这个过程不能“一刀切”，师生的健康安全是第一位的，要根据各地各校能够提供的疫情防控条件来决定，否则宁愿往后推迟开学复课时间。

疫情期间，全国学生“停课不停学”，对于开学之后如何做好线上线下教学的衔接，王登峰表示，教育部明确要求各地一定要对学生居家在线学习的情况进行摸底。摸底包括两方面内容：第一，对于线上开设的新课，开学之后还要系统串讲，直到所有孩子都掌握这些知识以后再开始新的课程；第二，如果是线上没有涉及到的内容，那就从零开始讲授。

对于是否会占用双休日、公众假期补课的问题，王登峰说，开学后鼓励各地充分利用周一到周五的有效教学时间。另外，如果这个春季学期的任务确实有很多没有完成，也可以调整到秋季学期，甚至调整到下一个学年，总的指导思想是“来日方长”。

王登峰表示，要充分考虑孩子们的情况，好不容易开学了，他们希望能够过一种疫情防控下的正常学习生活，占用周末、假期时间补课，无形中增加了孩子们的负担。希望通过学段、学期、学年的调整，通过充分利用有效教学时间，还有线上线下教学的衔接，尽可能减少占用孩子们休息的时间学习。